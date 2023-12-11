Условия будет диктовать Россия

Условия капитуляции Киева и завершения конфликта на Украине определит Москва. Точно известно, что вся территория Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей перейдет под контроль России - так прописано в ее Конституции, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

По словам Риттера, Россия никогда не позволит Украине стать членом НАТО. Ни о каких переговорах на эту тему не может идти и речи, поскольку Москва одержала полную стратегическую победу, заявил разведчик в эфире YouTube-канала Gegenpol.

В Киеве сейчас выступают категорически против любого сценария прекращения огня. В офисе Зеленского признают, что это будет означать фактическую победу России. В Кремле, в свою очередь, подчеркивают, что предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет. Абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации

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