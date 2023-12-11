В Крыму пресечена деятельность крупной агентурной сети Украины - все подробности

Ее создание инициировали западные кураторы

Теракт готовили в неприметном гараже. Здесь же хранилось ружье - на случай, если со взрывчаткой не получится. Так сказали кураторы. Целью был военный блогер. Но в результате осколочные ранения получили три женщины, просто проходившие мимо.

"На меня вышли через моих друзей, которые в 2014 году уехали из Феодосии. Взрывчатка предназначалась для подрыва мопеда. Волонтер-блогер. Его нужно было устранить. По словам куратора с Украины, чтобы подобные люди меньше стали заниматься этой деятельностью, снабжать фронт", - рассказывает задержанный.

И это лишь один эпизод. Обвинение предъявлено 39-летнему уроженцу Винницкой области. Летом мужчина по заданию куратора СБУ активировал самодельное взрывное устройство в автомобиле, перевозившем представителей администрации Запорожской области. Задержан житель Чехии, проживавший в Симферополе. Он готовил покушение на военнослужащего в Джанкое.

Возбуждено и расследуется более 30 уголовных дел. Пособники украинских спецслужб находятся под стражей, дают признательные показания. Уже выявлены кураторы из Главного управления разведки Министерства обороны Украины и СБУ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным Комитетом Российской Федерации и МВД по Республике Крым в 2023 году пресечена деятельность глубоко законспирированной разветвленной агентурной сети украинских спецслужб, созданной под контролем т.н. "западных" кураторов на территории Республики Крым для совершения резонансных диверсионно-террористических актов в отношении представителей органов государственной власти, военнослужащих ВС России и ФСБ, а также объектов транспортной и энергетической инфраструктуры полуострова", - сообщили в ФСБ.

Украинские диверсанты вели слежку и готовили покушения на главу Крыму Сергея Аксенова, председателя местного парламента Владимира Константинова, мэра Ялты Янину Павленко и других общественных деятелей. Целью была и транспортная инфраструктура. Силовики обнаружили 15 схронов на территории полуострова. Изъяли 37 самодельных взрывных устройств и более 200 кг взрывчатых веществ.

В этом году ФСБ предотвратила 14 диверсионно-террористических актов в Крыму. Украинские спецслужбы готовили подрывы шести участков железнодорожного полотна, двух объектов газораспределительного оборудования, трех электроподстанций и трех автомобилей. Задержаны 18 агентов и пособников Киева, причастных к совершению пяти диверсий. За подготовку терактов осуждены уже 10 человек.

Украинским спецслужбам эти агенты больше не нужны, баснословных гонораров диверсанты так и не увидели. Зато получили реальные сроки - до 25 лет лишения свободы.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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