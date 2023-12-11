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Из горящего ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали 500 человек

16:44
  • понедельник
  • 11 декабря 2023

Причиной пожара стали жировые отложения в вентиляции торгового центра

Из охваченного огнем торгового центра "Пассаж" в Екатеринбурге эвакуировали 500 человек, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

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По данным ведомства, на место происшествия выехали 12 единиц экстренной техники и 43 специалиста. Им удалось оперативно локализировать и ликвидировать пожар. Предварительно, причиной возгорания стали жировые отложения в вентиляции ТЦ. Информации о пострадавших нет.   

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