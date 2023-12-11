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Минобороны предупредило о готовящейся ВСУ антироссийской провокации

17:12
  • понедельник
  • 11 декабря 2023

Украина планирует обвинить ВС России в применении химического оружия

Офис президента Украины Владимира Зеленского готовит антироссийскую провокацию с использованием отравляющих веществ. Об этом во время брифинга заявил начальник войск радиационной, биологической и химической защиты Игорь Кириллов.

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"Обвинение ВС России в применении химического оружия позволит инициировать новую антироссийскую кампанию в структурах ООН и мировых СМИ", – предупредил Кириллов, чьи слова приводит радиостанция Sputnik.

Начальник войск РХБЗ подчеркнул, что СБУ привлекла к сотрудничеству компанию "Реалаб", которая занимается импортом химических реагентов. По его словам, через данную фирму сотрудники украинских спецслужб произвели закупку в ФРГ небольшой партии азотосодержащего соединения натрия, произведенного американской компанией.

28 ноября начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов рассказывал, что провал наступательных действий может подтолкнуть ВСУ к применению оружия массового поражения на территории Донбасса. Он подчеркивал, что у Минобороны России есть сведения о планах Киева отравить источники питьевой воды, запасы продовольствия и корма для животных.

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