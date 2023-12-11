Жителей Красноярского края предупредили о 50-градусных морозах

Коммунальщиков региона перевели в режим повышенной готовности

Коммунальщиков Красноярского края перевели в режим повышенной готовности из-за аномального похолодания – в ближайшее время столбики термометров опустятся до минус 50 градусов, сообщает информагентство KrasnoyarskMedia со ссылкой на комментарий регионального управления МЧС.

Сегодня утром порядка 80 жителей Ростова-на-Дону обратились в медучреждения за помощью из-за гололедицы. Врачи оперативно оказали необходимую помощь пострадавшим. При этом за сутки до инцидента глава городской администрации рассказывал, что сотрудники коммунальной службы обработали дороги и тротуары противогололедными реагентами.

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