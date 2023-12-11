ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жителей Красноярского края предупредили о 50-градусных морозах

17:49
  • понедельник
  • 11 декабря 2023

Коммунальщиков региона перевели в режим повышенной готовности

Коммунальщиков Красноярского края перевели в режим повышенной готовности из-за аномального похолодания – в ближайшее время столбики термометров опустятся до минус 50 градусов, сообщает информагентство KrasnoyarskMedia со ссылкой на комментарий регионального управления МЧС.

В Сибирь пришли аномальные холода
80 человек обратились в травмпункты Ростова-на-Дону из-за гололеда

Сегодня утром порядка 80 жителей Ростова-на-Дону обратились в медучреждения за помощью из-за гололедицы. Врачи оперативно оказали необходимую помощь пострадавшим. При этом за сутки до инцидента глава городской администрации рассказывал, что сотрудники коммунальной службы обработали дороги и тротуары противогололедными реагентами.  

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Морозная погода
Морозная погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.