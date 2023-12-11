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Кулеба назвал членство Украины в ЕС "вопросом времени и цены"

18:34
  • понедельник
  • 11 декабря 2023

Чиновники не могут прийти к консенсусу по четырем важнейшим вопросам для Киева

Членство Украины в ЕС – это всего лишь "вопрос времени и цены". Об этом во время брифинга сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

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Дипломат отметил, что представители объединения не приняли решения ни по одному из вопросов, имеющих стратегическое значение для Киева. По его словам, чиновники не могут прийти к консенсусу по четырем вопросам: инициация переговорного процесса по членству в ЕС, увеличение помощи ВСУ через Европейский фонд мира, создание фонда поддержки Украины и ужесточение антироссийских санкций, передает ТАСС.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что официальный Киев готов к выполнению любых условий ради членства в ЕС. Глава ведомства подчеркивал, что на текущий момент власти страны продолжают выполнять требования, выдвинутые Венецианской комиссией. Между тем бывший президент Франции Николя Саркози призывал украинского лидера Владимира Зеленского к нейтралитету и указывал на необходимость сохранения отношений с Россией.  

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