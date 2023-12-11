Кулеба назвал членство Украины в ЕС "вопросом времени и цены"

Чиновники не могут прийти к консенсусу по четырем важнейшим вопросам для Киева

Членство Украины в ЕС – это всего лишь "вопрос времени и цены". Об этом во время брифинга сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Дипломат отметил, что представители объединения не приняли решения ни по одному из вопросов, имеющих стратегическое значение для Киева. По его словам, чиновники не могут прийти к консенсусу по четырем вопросам: инициация переговорного процесса по членству в ЕС, увеличение помощи ВСУ через Европейский фонд мира, создание фонда поддержки Украины и ужесточение антироссийских санкций, передает ТАСС.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что официальный Киев готов к выполнению любых условий ради членства в ЕС. Глава ведомства подчеркивал, что на текущий момент власти страны продолжают выполнять требования, выдвинутые Венецианской комиссией. Между тем бывший президент Франции Николя Саркози призывал украинского лидера Владимира Зеленского к нейтралитету и указывал на необходимость сохранения отношений с Россией.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"