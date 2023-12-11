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Путин согласился поднять максимальную сумму кредита по льготной арктической ипотеке

17:58
  • понедельник
  • 11 декабря 2023

Сейчас он составляет 6 миллионов рублей

Владимир Путин в понедельник посетил самую крупную школу Архангельска на 1600 детей, открытую в этом году. А после по видеосвязи пообщался с семьями, которые получили арктическую ипотеку.

Это льготная программа рассчитана на 20 лет и позволяет купить или построить жилье всего под 2 процента годовых.

Путин согласился с предложением одной из семей поднять верхний предел стоимости квартир, которые можно приобрести в северных регионах. Сейчас он составляет 6 миллионов рублей и позволяет купить только однокомнатное жилье.

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