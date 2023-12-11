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В Финляндии сообщили о продлении ареста россиянину Тордену

19:13
  • понедельник
  • 11 декабря 2023

Его адвокаты пока не подтвердили эту информацию

Окружной суд Хельсинки вынес решение о продлении срока содержания под стражей 36-летнему гражданину России Воиславу Тордену (настоящее имя – Ян Петровский), сообщает информагентство SST.

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По данным агентства, эту информацию пока не подтвердили ни власти Финляндии, ни адвокаты Тордена.

Летом 2023 года бывшего командира диверсионно-штурмового отряда "Русич" Воислава Тордена задержали в Финляндии по запросу украинских властей. Киевский режим подозревает гражданина России в совершении военных преступлений на территории Украины в 2014-2015 годах. Спустя время мужчина запросил у Хельсинки политического убежища, пояснив, что при экстрадиции на Украину его, вероятно, будут ожидать пытки и бесчеловечное обращение.

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