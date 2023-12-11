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Более 200 школьников стали участниками фестиваля по случаю 20-летия проекта ДРОЗД

22:32
  • понедельник
  • 11 декабря 2023

Началась программа с посещения храма Христа Спасителя

Сегодня ДРОЗД объединяет более 70 видов спорта, в том числе - и секции футбола для девочек. А начиналось все с открытой за Полярным кругом секции самбо. Кстати. этот вид единоборств отмечает свое 85-летие.

Впрочем, программа ДРОЗД - "Детям России - образование, здоровье и духовность" - не только про спорт, а в целом про патриотизм и моральные ценности.

"За 20 лет через школу прошло порядка 150 тысяч детей - это феноменальный результат, я помню, как это все начиналось, был один вид спорта - самбо, сегодня - более 20 видов. Дети могут выбрать тот спорт, который им по душе. Развиваться физически, развиваться культурно. Это дети, из которых вырастают люди высоких моральных ценностей. Это настоящие патриоты нашей страны", - отметил Андрей Гурьев, председатель координационного совета детско-юношеской программы ДРОЗД.

Около 200 участников фестиваля на четыре дня оказались в предновогодней Москве. Прогулки по столице и посещение выставки-форума "Россия", поход в цирк на Цветном бульваре - это только часть большого праздника. Ярким завершением стал гала-концерт. Поддерживает проект с самого начала крупнейший производитель и поставщик удобрений в нашей стране.

"ДРОЗД - это забота о подрастающем поколении. О будущем нашей страны. И поэтому то внимание пристальное, которое уже больше 20 лет уделяется этой организации "ФосАгро", стоит многого. Дети - лучшие люди на Земле, особенно - дети России. Огромная благодарность тем, кто так о них заботится", - сказала Ирина Винер, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Десяткам тысяч детей, которым ДРОЗД открыл дорогу в спорт, помогают именитые спортсмены, тренеры и общественники. И не только своим примером, но и поддержкой. Вот уже два десятка лет.

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Участники детского движения "ДРОЗД"
Участники детского движения "ДРОЗД"
Участники детского движения "ДРОЗД"
Участники детского движения "ДРОЗД"
Участники детского движения "ДРОЗД"
Участники детского движения "ДРОЗД"
Участники детского движения "ДРОЗД"
Участники детского движения "ДРОЗД"
Участники детского движения "ДРОЗД"
Участники детского движения "ДРОЗД"
Фестиваль, посвященный юбилею программы ДРОЗД
Фестиваль, посвященный юбилею программы ДРОЗД
Участники детского движения "ДРОЗД"
Участники детского движения "ДРОЗД"
Участники детского движения "ДРОЗД"
Участники детского движения "ДРОЗД"
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