Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Моравецкого

266 депутатов не поддержали действующий кабинет министров

Нижняя палата Национального собрания Польши вынесла вотум недоверия правительству премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, сообщает газета Wyborcza со ссылкой на итоги голосования.

По данным издания, в голосовании участвовали 456 депутатов из 460. Против доверия действующему кабинету министров проголосовали 266 парламентариев, за – 190.

15 октября 2023 года прошли выборы в польский парламент. Правящая на тот момент политическая партия – "Право и справедливость" – получила всего лишь 35,4%, ее ближайшие конкуренты – "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Конфедерация" – набрали порядка 52%. Из-за этого находящаяся у власти на протяжении нескольких лет консервативная партия "Право и справедливость" утратила монополию на формирование правительства.

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