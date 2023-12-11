ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Моравецкого

19:52
  • понедельник
  • 11 декабря 2023

266 депутатов не поддержали действующий кабинет министров

Нижняя палата Национального собрания Польши вынесла вотум недоверия правительству премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, сообщает газета Wyborcza со ссылкой на итоги голосования.

Польша и Венгрия выступили против вступления Украины в ЕС
Премьер Польши подал в отставку после парламентских выборов

По данным издания, в голосовании участвовали 456 депутатов из 460. Против доверия действующему кабинету министров проголосовали 266 парламентариев, за – 190.  

15 октября 2023 года прошли выборы в польский парламент. Правящая на тот момент политическая партия – "Право и справедливость" – получила всего лишь 35,4%, ее ближайшие конкуренты – "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Конфедерация" – набрали порядка 52%. Из-за этого находящаяся у власти на протяжении нескольких лет консервативная партия "Право и справедливость" утратила монополию на формирование правительства.   

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Матеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.