Трех мужчин задержали за расстрел жителя Воронежа

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по двум статьям

Правоохранители задержали трех мужчин за расправу над 43-летним жителем Воронежа – труп мужчины обнаружили с огнестрельными ранениями 17 ноября 2023 года, сообщает пресс-служба СК России.

По данным ведомства, сразу после совершения убийства мужчины скрылись с места преступления и проживали на протяжении почти месяца в разных уголках страны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по двум статьям – "Убийство" и "Незаконное приобретение и хранение оружия".

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