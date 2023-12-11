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Трех мужчин задержали за расстрел жителя Воронежа

20:50
  • понедельник
  • 11 декабря 2023

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по двум статьям

Правоохранители задержали трех мужчин за расправу над 43-летним жителем Воронежа – труп мужчины обнаружили с огнестрельными ранениями 17 ноября 2023 года, сообщает пресс-служба СК России.  

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По данным ведомства, сразу после совершения убийства мужчины скрылись с места преступления и проживали на протяжении почти месяца в разных уголках страны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по двум статьям – "Убийство" и "Незаконное приобретение и хранение оружия".

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