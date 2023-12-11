Посла Дании вызвали в МИД из-за провокационных высказываний в СМИ

Его предостерегли от дальнейших заявлений

Посла Дании Якоба Хеннингсена вызвали в МИД из-за провокационных высказываний в западных СМИ о положении иностранных компаний в России, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В МИД указали датскому послу на недопустимость критических заявлений об экономической ситуации в России и подчеркнули, что подобного рода высказывания граничат с вмешательством Дании и других членов ЕС во внутриполитические дела страны.

16 июня 2023 года президент России Владимир Путин во время брифинга заявил, что компании Запада самостоятельно покинули российский рынок. Между тем глава государства подчеркнул, что Москва неоднократно указывала руководству иностранных компаний на последствия такого опрометчивого решения.

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