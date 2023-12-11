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Россия ввела запрет на экспорт твердой пшеницы до 31 мая 2024 года

22:05
  • понедельник
  • 11 декабря 2023

Такая мера позволит обеспечить продовольственную безопасность страны

Власти России ввели временный запрет на экспорт твердых сортов пшеницы – ограничения вступают в силу с момента публикации распоряжения и будут действовать до мая 2024 года, сообщает пресс-служба правительства.

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Согласно распоряжению, временный запрет на экспорт твердой пшеницы позволит не только обеспечить продовольственную безопасность России, но и стабилизировать цены на внутреннем рынке.

Кабинет министров предусмотрел ряд исключений – в частности, ограничения не будут действовать при необходимости вывоза твердой пшеницы из страны в рамках оказания международной гуманитарной помощи Абхазии или Южной Осетии.

Власти России ранее сообщали о планах запретить вывоз твердой пшеницы из страны с 1 декабря 2023 года. Данную инициативу предложили члены правительственной комиссии по таможенно-тарифному регулированию.    

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