Россия ввела запрет на экспорт твердой пшеницы до 31 мая 2024 года

Такая мера позволит обеспечить продовольственную безопасность страны
Власти России ввели временный запрет на экспорт твердых сортов пшеницы – ограничения вступают в силу с момента публикации распоряжения и будут действовать до мая 2024 года, сообщает пресс-служба правительства.
Согласно распоряжению, временный запрет на экспорт твердой пшеницы позволит не только обеспечить продовольственную безопасность России, но и стабилизировать цены на внутреннем рынке.
Кабинет министров предусмотрел ряд исключений – в частности, ограничения не будут действовать при необходимости вывоза твердой пшеницы из страны в рамках оказания международной гуманитарной помощи Абхазии или Южной Осетии.
Власти России ранее сообщали о планах запретить вывоз твердой пшеницы из страны с 1 декабря 2023 года. Данную инициативу предложили члены правительственной комиссии по таможенно-тарифному регулированию.