Сейм Польши выдвинул кандидатуру Дональда Туска на пост премьера

За него проголосовали 248 депутатов из 460

Нижняя палата Национального собрания Польши выдвинула кандидатуру бывшего главы Европейского совета Дональда Туска на пост главы кабинета министров страны.

За кандидатуру Дональда Туска проголосовали 248 депутатов из 460. Против – 201 парламентарий. Никто из законодателей не воздержался от голосования, сообщает РИА Новости.

Сегодня нижняя палата парламента Польши вынесла вотум недоверия правительству премьер-министра страны Матеуша Моравецкого. Против доверия действующему кабинету министров проголосовали 266 депутатов из 460.

15 октября 2023 года прошли выборы в польский парламент. Правящая на тот момент политическая партия – "Право и справедливость" – получила всего лишь 35,4%, ее ближайшие конкуренты – "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Конфедерация" – набрали порядка 52%. Из-за этого находящаяся у власти на протяжении нескольких лет консервативная партия "Право и справедливость" утратила монополию на формирование правительства.

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