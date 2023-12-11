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Сейм Польши выдвинул кандидатуру Дональда Туска на пост премьера

22:32
  • понедельник
  • 11 декабря 2023

За него проголосовали 248 депутатов из 460

Нижняя палата Национального собрания Польши выдвинула кандидатуру бывшего главы Европейского совета Дональда Туска на пост главы кабинета министров страны.

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За кандидатуру Дональда Туска проголосовали 248 депутатов из 460. Против – 201 парламентарий. Никто из законодателей не воздержался от голосования, сообщает РИА Новости.

Сегодня нижняя палата парламента Польши вынесла вотум недоверия правительству премьер-министра страны Матеуша Моравецкого. Против доверия действующему кабинету министров проголосовали 266 депутатов из 460.

15 октября 2023 года прошли выборы в польский парламент. Правящая на тот момент политическая партия – "Право и справедливость" – получила всего лишь 35,4%, ее ближайшие конкуренты – "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Конфедерация" – набрали порядка 52%. Из-за этого находящаяся у власти на протяжении нескольких лет консервативная партия "Право и справедливость" утратила монополию на формирование правительства.   

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