Милей с бензопилой и клоун Зеленский: цирк в большой политике продолжается

Новый президент Аргентины пообещал шоковую терапию для спасения экономики страны

Пора уже объявлять международный конкурс на звание самого эксцентричного артиста мировой политики. Претендентов хватает. Самый свежий - Хавьер Милей, победивший на президентских выборах в Аргентине. Эксцентричный политик, называющий себя анархо-капиталистом, пообещал шоковую терапию ради спасения экономики страны. И анонсировал закрытие министерств туризма, спорта, культуры и окружающей среды - как совершенно бесполезных.

На предвыборных митингах Милей появлялся с бензопилой, демонстрируя готовность расправиться со всеми политическими оппонентами. В ходе инаугурации эффектный спектакль был продолжен. В качестве символа власти получил президентский жезл с изображением пяти своих собак. Заявил, что по натуре он лев. Назначил главой секретариата свою сестру Карину. И первым указом сократил количество министерств с 18 до 9. Бензопила пошла работать.

Среди гостей был и Зеленский, прошедший трудный путь от комика до главы режима, и сейчас снова превращающийся в артиста по требованию. Украинский режим в целом любит предельно театрализованные действа. Помните, как дружно кричали: "Кто не скачет, тот москаль!" А вот пришло время и самим поскакать.

"Мы можем попрыгать, сплясать, если это потребуют сделать дополнительно": так глава украинского МИДа предлагает в Брюсселе своим европейским коллегам ускорить процесс принятия Украины в Евросоюз. ЕС не торопится. Обещать и жениться - совсем не одно и то же. Вся надежда на Америку, которая вдруг впала в раздумье, стоит ли кормить киевский режим? Сегодня он есть, а завтра нет.

В первой демократии мира на сцене сменяют друг друга персонажи один колоритнее другого. Трампу грозит 400 лет тюрьмы по разным статьям. Но он уже видит себя президентом США. Старый Байден, как может, развлекает публику своими немудрёными номерами.

Кто-то всё еще рассматривает как возможную кандидатуру Хиллари Клинтон. Которую бывший британский премьер Борис Джонсон называл "крашеной блондинкой с надувными губами и стальным взглядом, как у медсестры-садистки в психиатрической больнице". Самого Джонсона дружно называли клоуном, а сейчас в Британии всерьёз говорят о его возвращении в кресло премьер-министра. Вот тебе и клоун!

Миру, конечно, не помешало бы поменьше цирка в большой политике. А то изумленный мир качает головой и шепчет себе под нос: вот ведь, в действительности всё не так, как на самом деле!

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