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Судаков: неважно, кого в США изберут президентом, курс будет один

08:57
  • вторник
  • 12 декабря 2023

Вашингтон всегда настроен против России, отметил эксперт

Что может сказать Зеленский Байдену и сенаторам, чтобы убедить их в необходимости поддержки Киева? Какие вопросы ему зададут американские политики? Потребуют ли они отчёта в том, как использовала Украина уже предоставленную помощь? И кто ещё, по примеру Венгрии, готов выступить с критикой киевского режима?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

"На сегодняшний день надо понимать, что в США нет равных фигур российским политикам. Скамейка запасных в Америке очень короткая. Мишель Обаму обсуждают – не пойдет они никуда, в лучшем случае это вице-президент. У республиканцев картина не лучше. Неважно, кого в США изберут президентом, курс будет один: всегда против России", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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