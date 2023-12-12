Расчеты ПТРК "Корнет" наносят сокрушительные удары по позициям ВСУ

Кадрами поделилось Минобороны

Информация о ходе специальной военной операции. Новые кадры боевой работы ракетчиков группировки войск "Днепр" опубликовало Минобороны

Сокрушительные удары по позициям ВСУ наносят расчёты ПТРК "Корнет". Двумя прямыми попаданиями бойцы уничтожили ракетно-командный пункт неонацистов на правом берегу Днепра.

Огонь вели управляемыми ракетами с максимально возможного для этого комплекса расстояния - более 5 километров. После выполнения боевого задания расчёт оперативно сменил позиции, чтобы не позволить неонацистам нанести ответный удар.

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