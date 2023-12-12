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Минобороны представило новых героев спецоперации

08:42
  • вторник
  • 12 декабря 2023

Бойцы проявляют мужество

Новые данные о мужестве и самоотверженности наших военных, участвующих в СВО. Гвардии рядовой Игорь Бойков, действуя в составе расчёта самоходного артиллерийского орудия, оборонял наши позиции и наносил мощные удары по объектам ВСУ.

Профессионализм Игоря и слаженная работа его сослуживцев позволили эффективно и быстро ликвидировать неонацистов. За время участия в СВО расчет рядового Бойкова уничтожил десятки украинских артиллерийских орудий, противник также понес серьезные потери в живой силе.

Гвардии старший лейтенант Александр Гринько обеспечивал своё подразделение бесперебойной связью с командованием. В результате обстрелов с позиций ВСУ была серьезно повреждена радиостанция. Рискуя жизнью, Александр оперативно устранил неисправность, настроил аппаратуру и восстановил работу линии связи. Российским артиллеристам были переданы координаты позиций боевиков, по которым был нанесён сокрушительный удар.

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