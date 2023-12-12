Россия отмечает День Конституции

Основному закону страны - 30 лет

Россия сегодня отмечает День Конституции. Основному закону страны исполнилось 30 лет. Документ был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года и закрепил основы государственного устройства, прав и свобод граждан, а президент был провозглашён гарантом их соблюдения.

В 2020-м году, в соответствии с вызовами времени, в Конституцию внесли важные поправки. Еще раз текст обновили в 2022 году, после воссоединения России с Запорожской и Херсонской областями, а также ДНР и ЛНР.

Сегодня по всей стране пройдут праздничные мероприятия, флешмобы и викторины на знание главного документа России. По традиции юным гражданам сегодня вручат их первые паспорта.

С праздником россиян с борта МКС поздравили космонавты. Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов отметили, что Конституция служит прочной основой для развития современного общества и процветания нашей страны.

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