Киев продолжает попытки ударить по территории России

Украинская тактическая ракета "Точка-У" была сбита над Белгородской областью дежурными средствами противовоздушной обороны. Об этом во вторник, 12 декабря, рассказали в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации была пресечена около пяти утра.

Сведения о разрушениях и пострадавших не приводятся, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины будет продолжена для полной ликвидации угрозы нанесения ударов со стороны ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры России.

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев отмечал, что регионы Центрального федерального округа (ЦФО) усилили противовоздушную оборону. Данная мера предпринята в связи с обострением угроз со стороны Украины и усилением диверсионной активности киевского режима.

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