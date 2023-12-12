Прага видит угрозу со стороны Москвы

Избежать потенциального конфликта с Россией можно только путем запугивания. Такое мнение высказал начальник генштаба Чехии Карел Ржегка.

По словам военного, которые приводит Чешское телевидение, важно продемонстрировать России способность и волю защищаться, тем более что "война с Россией" не является невообразимой, хоть и неправдоподобна в настоящий момент.

Ржегка также настаивает на сохранении поддержки киевского режима, поскольку он выигрывает для всей Европы время.

Ранее глава чешского государства Петр Павел утверждал, что армии стран — членов Евросоюза начали подготовку к конфликту высокой интенсивности в своем регионе. Павел утверждал, что в НАТО должны воспринимать Москву как угрозу номер один.

В ответ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков охарактеризовал это высказывание как истерическое, подчеркнув, что подобные заявления звучат с чешской стороны не впервые.

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