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Полянский: Западные поставки для ВСУ лишь оттягивают крах киевских властей

08:46
  • вторник
  • 12 декабря 2023

Значительная часть западных вооружений, попавших на Украину, разворовывается

Западные поставки для ВСУ лишь оттягивают крах киевских властей, любое оружие будет перемолото российской армией. Об этом на заседании Совбеза заявил первый заместитель постпреда нашей страны при ООН Дмитрий Полянский.

Российский дипломат отметил, что значительная часть западных вооружений, попавших на Украину, немедленно разворовывается, а остатки ликвидируют российские военные - интернет буквально переполнен кадрами горящей западной техники.

"Поддержка антинародной украинской власти, бросившей свой народ на алтарь западных геополитических интересов, стремительно снижается, достигая таких микроскопических значений, о которых украинским СМИ даже неудобно писать", - отметил Полянский.

Накануне посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал о работе над спецтрибуналом для властей Украины. По его словам, политическое руководство Украины будет нести ответственность, вопрос лишь в формате.

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