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Собянин поздравил москвичей с Днем Конституции

08:42
  • вторник
  • 12 декабря 2023

Основной закон был принят всенародным голосованием ровно 30 лет назад

В России сегодня отмечается День Конституции. С важным праздником москвичей поздравил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, для того, чтобы построить дом, сначала нужно заложить прочный фундамент. Для России такой основой стала Конституция. Основной закон обеспечивает суверенитет и гарантирует основные права граждан страны, подчеркнул мэр.

Конституция Россия Федерации была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.

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