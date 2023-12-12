Собянин поздравил москвичей с Днем Конституции

Основной закон был принят всенародным голосованием ровно 30 лет назад

В России сегодня отмечается День Конституции. С важным праздником москвичей поздравил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, для того, чтобы построить дом, сначала нужно заложить прочный фундамент. Для России такой основой стала Конституция. Основной закон обеспечивает суверенитет и гарантирует основные права граждан страны, подчеркнул мэр.

Конституция Россия Федерации была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.

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