Собянин рассказал о запуске упрощенного доступа к электронной медкарте

Это один из самых популярных сервисов на сайте mos.ru

У жителей столицы появился автоматический доступ к электронной медкарте. Для этого нужно иметь полис ОМС и полную учетную запись на портале mos.ru. Раньше для получения доступа нужно было подавать упрощенную заявку, теперь же медкарта всегда под рукой. Жители столицы могут просмотреть результаты исследований, протоколы врачебных осмотров прочие медицинские данные. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, электронная медкарта - один из самых популярных сервисов. С начала года москвичи обратились к нему больше 270 млн раз.

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