Эти деньги Брюссель предполагает отправить Украине

Еврокомиссия планирует собрать 15 млрд евро для помощи Украине из доходов от замороженных в Евросоюзе российских активов. Об этом рассказали информированные источники.

По словам собеседников The Financial Times, Еврокомиссия потребует размещать полученную от замороженных активов прибыль на отдельных счетах, а затем переводить ее в общий бюджет ЕС.

12 декабря государствам — членам Евросоюза предстоит обсудить эту инициативу, отметили источники.

Ранее источники рассказали, что несколько стран Евросоюза высказались против предложения Испании использовать прибыль с замороженных российских активов для помощи Украине. Они объяснили свою позицию тем, что Киеву потребовались бы месяцы и, возможно, даже годы, чтобы получить эти деньги.

Директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов заявлял, что санкции становятся фоновым фактором в европейской политике. Эксперт объяснил, что вынуждает Евросоюз продолжать санкционную политику в отношении Россию, при всей уже очевидной неэффективности такого процесс.

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