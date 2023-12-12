ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЕС решил получить 15 млрд евро с замороженных российских активов

08:57
  • вторник
  • 12 декабря 2023

Эти деньги Брюссель предполагает отправить Украине

Еврокомиссия планирует собрать 15 млрд евро для помощи Украине из доходов от замороженных в Евросоюзе российских активов. Об этом рассказали информированные источники.
Бельгия подтвердила готовность нового пакета санкций против России

По словам собеседников The Financial Times, Еврокомиссия потребует размещать полученную от замороженных активов прибыль на отдельных счетах, а затем переводить ее в общий бюджет ЕС.

12 декабря государствам — членам Евросоюза предстоит обсудить эту инициативу, отметили источники.

Ранее источники рассказали, что несколько стран Евросоюза высказались против предложения Испании использовать прибыль с замороженных российских активов для помощи Украине. Они объяснили свою позицию тем, что Киеву потребовались бы месяцы и, возможно, даже годы, чтобы получить эти деньги.

Директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов заявлял, что санкции становятся фоновым фактором в европейской политике. Эксперт объяснил, что вынуждает Евросоюз продолжать санкционную политику в отношении Россию, при всей уже очевидной неэффективности такого процесс.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Флаги ЕС
Флаги ЕС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.