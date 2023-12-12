ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США отправят на Украину генерала для разработки новой стратегии

09:18
  • вторник
  • 12 декабря 2023

Вашингтон надеется "оживить" шансы Киева

Пентагон направит в Киев генерал-лейтенанта Антонио Агуто для разработки новой военной стратегии. Об этом в понедельник, 11 декабря, рассказали источники в США и на Украине.

ВС России уничтожили два склада вооружения ВСУ под Херсоном
Минобороны предупредило о готовящейся ВСУ антироссийской провокации

Как пишет The New York Times, американские и украинские военачальники ищут новую стратегию, чтобы оживить шансы Киева в противостоянии с ВС России.

Ожидается, что генерал лично будет находиться на Украине в течение длительного периода, чтобы консультировать украинское военное командование.

Ранее источники рассказали, что часть западных лидеров звонила в Киев после интервью главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о ситуации на фронте. Как отметили собеседники The Financial Times, откровенность Залужного удивила многих.

Западные СМИ пишут, что провал контрнаступления ВСУ еще больше обострил разногласия между военным командованием Украины и США по вопросам стратегии и тактики ведения боев. Неудачи на поле боя привели к спорам по поводу того, как лучше прорвать глубокую российскую оборону.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Флаг США
Флаг США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.