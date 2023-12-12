США отправят на Украину генерала для разработки новой стратегии

Вашингтон надеется "оживить" шансы Киева

Пентагон направит в Киев генерал-лейтенанта Антонио Агуто для разработки новой военной стратегии. Об этом в понедельник, 11 декабря, рассказали источники в США и на Украине.

Как пишет The New York Times, американские и украинские военачальники ищут новую стратегию, чтобы оживить шансы Киева в противостоянии с ВС России.

Ожидается, что генерал лично будет находиться на Украине в течение длительного периода, чтобы консультировать украинское военное командование.

Ранее источники рассказали, что часть западных лидеров звонила в Киев после интервью главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о ситуации на фронте. Как отметили собеседники The Financial Times, откровенность Залужного удивила многих.

Западные СМИ пишут, что провал контрнаступления ВСУ еще больше обострил разногласия между военным командованием Украины и США по вопросам стратегии и тактики ведения боев. Неудачи на поле боя привели к спорам по поводу того, как лучше прорвать глубокую российскую оборону.

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