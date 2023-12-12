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Кандидат в президенты США Рамасвами объяснил, в чем превосходство России

09:43
  • вторник
  • 12 декабря 2023

Политик выступил на предвыборном мероприятии

Российское ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты превосходят американские аналоги. Такое заявление сделал в понедельник, 11 декабря, кандидат в президенты США Вивек Рамасвами.
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По словам политика, главной угрозой для Соединенных Штатов стал союз России и Китая, причем финансируя Украину, Белый дом делает этот альянс только крепче.

Рамасвами напомнил, что киевский режим уже получил от Вашингтона огромное количество средств, но так ничего и не смог добиться, поэтому дальнейшая помощь просто бессмысленна, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что прямо и косвенно демонстрируемый агрессивный характер так называемого коллективного Запада в отношении нашей страны — ни для кого не секрет. Однако никаких перемен в сдерживающем характере российской ядерной доктрины нет даже на этом фоне, подчеркнул спикер Кремля.

Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков указывал, что неважно, кого в США изберут президентом, курс американских властей все равно будет один: всегда против России.

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Вивек Рамасвами
Вивек Рамасвами
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