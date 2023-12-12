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Экстренное предупреждение о непогоде объявлено в регионах России

11:47
  • вторник
  • 12 декабря 2023

Аномальные морозы накрыли несколько российских регионов

Экстренное предупреждение о непогоде объявлено в ряде российских регионов. Аномальные для начала зимы 50-градусные морозы установились на большей части Сибири. Лишь немногим теплее на Урале и на севере европейской части страны. Ну а там, где температура приблизилась к своей климатической норме, ожидают обильные снегопады и сильные метели.

В Алтайском крае столбики термометров опускаются едва ли не до 60 градусов. Аномальные морозы накрыли сразу несколько российских регионов - на большей части Сибири, в Заволжье и на Урале. Температура в ближайшие дни будет экстремально низкой.

В Екатеринбурге ночью уже было почти минус 40 - у грузового автомобиля на ходу лопнули шины, водителю помогли автоинспекторы. В Нефтеюганске замело подъезды - сугробы выросли на стенах и потолке.

В Магаданскую область пришли сразу несколько снежных циклонов. И потеплело. После 50-градусные морозов всего минус 10, за последние дни выпало больше полумесячной нормы осадков. Из-за метели для всех видов транспорта закрыли трассу Магадан-Балаганное-Талон - видимость слабая и передвигаться опасно.

А в Центральной России - сильный снег и ветер. В Липецкой области в селе Сенцово под тяжестью наледи рухнула водонапорная башня. Без воды остались школа и детский сад.

Заметает и столицу - сильные морозы ушли, но до конца недели продолжит идти снег, возможны порывы ветра до 15-20 метров в секунду. На улицах в круглосуточном режиме работают коммунальные службы.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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