ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Белый дом продолжает кормить Украину обещаниями

11:41
  • вторник
  • 12 декабря 2023

Сегодня у Зеленского насыщенная программа в Вашингтоне

Психологическая атака. Пиар-службы Белого дома заметили интересный факт - как только глава неонацистского режима начинает слезно клянчить помощь, американцы сердобольно ее оказывают, пишут журналисты издания "Политико". В этот раз все иначе, говорит американский сенатор.

"Зеленский приезжает в город и требует, чтобы налогоплательщики дали ему еще 61 миллиард долларов, и, кстати, если вы хотите сначала обезопасить свою границу, вы на самом деле "марионетка Путина". Я считаю, что это просто позорный фарс", - заявил Джей Ди Вэнс.

В кофте с надписью "Я – Украинец" Зеленский на трибуне выпрашивает американские деньги. Конгресс на прошлой неделе даже обсуждать отказался законопроект о выделении помощи Киеву.

Уверенности никакой нет. Ни у американского конгресса, ни у политиков Старого Света. Глава Евродипломатии Жозеп Боррель с сожалением признал, что канал поставок заблокирован. Под большим вопросом до весны остается и вступление в Евросоюз. Ведь, Европе Зеленский обойдется почти в 200 миллиардов евро, с которыми расставаться странам никак не хочется. Как и с вооружением.

"Британские вооруженные силы – ведущий военный союзник США и крупнейший в Европе расход на оборону – имеют всего около 150 танков и, возможно, дюжину исправных артиллерийских орудий дальнего действия", - пишут западные СМИ.

Зеленский, привыкший требовать, никак не может осознать, что лавочку постепенно прикрывают. Помочь могут с обучением солдат ВСУ, но и тут проблемы. Инструкторы из США тренировали украинские войска перед контрнаступлением по американскому образцу, как готовили бойцов в Афганистане и Ираке. Но безуспешно, пишет газета New York Times. Впрочем, Белый дом продолжает кормить Украину обещаниями.

"Мы будем продолжать поддерживать Зеленского, особенно в это очень трудное время. И важной частью станут, конечно же, переговоры на Капитолийском холме о финансировании дополнительного запроса президента", - заявил Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности.

Какая судьба ждет самого Зеленского, рассказал президент Венесуэлы. Николас Мадуро, не выбирая слов, сравнил украинского комика с другой западной марионеткой Хуаном Гуайдо:

"Не в первый раз империализм ставит марионетку, использует ее и выбрасывает на помойку. Похоже, Зеленского ждет та же удача. Это судьба тех, кто продает свою душу дьяволу".

В этом случае Зеленского волнует только вопрос торга. Сегодня у него насыщенная программа в Вашингтоне. Правда, пока максимум, на что оказались способны западные хозяева, это дать кредит. Международный валютный фонд одобрил выделение 900 миллионов долларов.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
11 Белый дом продолжает кормить Украину обещаниями
11 Белый дом продолжает кормить Украину обещаниями
Украинские военные
Украинские военные
Белый дом
Белый дом
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.