Сегодня у Зеленского насыщенная программа в Вашингтоне

Психологическая атака. Пиар-службы Белого дома заметили интересный факт - как только глава неонацистского режима начинает слезно клянчить помощь, американцы сердобольно ее оказывают, пишут журналисты издания "Политико". В этот раз все иначе, говорит американский сенатор.

"Зеленский приезжает в город и требует, чтобы налогоплательщики дали ему еще 61 миллиард долларов, и, кстати, если вы хотите сначала обезопасить свою границу, вы на самом деле "марионетка Путина". Я считаю, что это просто позорный фарс", - заявил Джей Ди Вэнс.

В кофте с надписью "Я – Украинец" Зеленский на трибуне выпрашивает американские деньги. Конгресс на прошлой неделе даже обсуждать отказался законопроект о выделении помощи Киеву.

Уверенности никакой нет. Ни у американского конгресса, ни у политиков Старого Света. Глава Евродипломатии Жозеп Боррель с сожалением признал, что канал поставок заблокирован. Под большим вопросом до весны остается и вступление в Евросоюз. Ведь, Европе Зеленский обойдется почти в 200 миллиардов евро, с которыми расставаться странам никак не хочется. Как и с вооружением.

"Британские вооруженные силы – ведущий военный союзник США и крупнейший в Европе расход на оборону – имеют всего около 150 танков и, возможно, дюжину исправных артиллерийских орудий дальнего действия", - пишут западные СМИ.

Зеленский, привыкший требовать, никак не может осознать, что лавочку постепенно прикрывают. Помочь могут с обучением солдат ВСУ, но и тут проблемы. Инструкторы из США тренировали украинские войска перед контрнаступлением по американскому образцу, как готовили бойцов в Афганистане и Ираке. Но безуспешно, пишет газета New York Times. Впрочем, Белый дом продолжает кормить Украину обещаниями.

"Мы будем продолжать поддерживать Зеленского, особенно в это очень трудное время. И важной частью станут, конечно же, переговоры на Капитолийском холме о финансировании дополнительного запроса президента", - заявил Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности.

Какая судьба ждет самого Зеленского, рассказал президент Венесуэлы. Николас Мадуро, не выбирая слов, сравнил украинского комика с другой западной марионеткой Хуаном Гуайдо:

"Не в первый раз империализм ставит марионетку, использует ее и выбрасывает на помойку. Похоже, Зеленского ждет та же удача. Это судьба тех, кто продает свою душу дьяволу".

В этом случае Зеленского волнует только вопрос торга. Сегодня у него насыщенная программа в Вашингтоне. Правда, пока максимум, на что оказались способны западные хозяева, это дать кредит. Международный валютный фонд одобрил выделение 900 миллионов долларов.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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