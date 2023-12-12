Армия Израиля штурмует Дженин на Западном берегу реки Иордан

Военные окружили лагерь беженцев

Армия Израиля во вторник штурмует Дженин на Западном берегу реки Иордан - военные окружили лагерь беженцев. А на юге сектора Газа 20 человек стали жертвами авиаударов по городу Рафах. Большинство из них - женщины и дети. Сирены воздушной тревоги звучали сегодня и в приграничных населённых пунктах Израиля. За сутки семь операций против ЦАХАЛ провела ливанская "Хезболла".

По мере того, как ЦАХАЛ развивает наземную операцию в Газе, расчет число жертв среди израильских военных. Как сообщает командование, уже погибли 105 человек. Не в силах масштабно противостоять армии обороны Израиля, боевики ХАМАС используют тактику "наскока". Незаметно появляются в разных районах, наносят удары и скрываются в подземных укрытиях.

Израильская армия использует противобункерные бомбы и уничтожает боевиков ХАМАС, где бы они ни находились. Удары артиллерия и авиация наносят и по лагерям беженцев и по госпиталям, где ситуация и без того критическая.

ЦАХАЛ продолжает штурм Хан-Юниса и все сильнее обстреливает самый южный города Газы - Рафах. В результате авиаудара удара этой ночью погибли по меньшей мере 20 человек. Накануне пограничный пункт между Египтом и сектором Газа посетила делегация Совбеза ООН. В ходе встречи с представителями международных гуманитарных организаций главным был вопрос о немедленном прекращении огня.

"Десятки брифингов не заменят то, что мы видим здесь своими глазами. Несмотря на катастрофическую ситуацию, ввозить гуманитарную помощь в Газу фактически запрещено. Необходима реально действующая резолюция. Никакие гуманитарные паузы не помогут. Ситуацию спасет только скорейшее прекращение огня", - заявил Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН.

Руководство Израиля заявляет о том, что операция будет продолжаться до полного уничтожения ХАМАС – возможно, месяцы и даже годы. Но издание "Экономист", ссылаясь на свои источники, утверждает: в условиях начинающейся президентской гонки в США Вашингтон требует завершения военной кампании в Газе.

"Во время визита в Израиль госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил израильтянам, что им придётся завершить все дела к Новому году... В публичных заявлениях американские чиновники не называют никаких крайних сроков для завершения израильской операции. Однако осталось всего несколько недель для того, чтобы добиться успеха в секторе Газа. После этого срока США сократят военную помощь Израилю, чем очень осложнят его положение", - пишет издание.

Впрочем, как утверждают некоторые ближневосточные политики, без оружия Израиль не останется. "Если вы спросите меня, где они могут достать оружие, то одним из чёрных рынков, на которых они могут его получить, является Украина. Очень легко, без особых усилий они могут получить на Украине что угодно", - рассказал министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиян.

Примечательно, что ранее к этому неисчерпаемому благодаря западным поставкам источнику обращалась та же ХАМАС. И во многом именно украинские контрабандные поставки способствовали эскалации на Ближнем Востоке.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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