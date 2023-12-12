Масштабным концертом в Москве завершился тур группы "123 ПОЛК"

Коллектив состоит из участников - добровольцев СВО

Финал грандиозного музыкально-патриотического события. В Москве масштабным концертом завершился всероссийский тур группы "123 ПОЛК".

Коллектив, состоящий из участников - добровольцев СВО, за плечами которых освобождение Мариуполя, исполнил военные песни. Выступление в столице стало кульминацией проекта, поддержанного президентским Фондом культурных инициатив. В рамках гастролей луганские артисты дали концерты в 13 регионах страны.

"Любое произведение искусства - это информация. То, как вы подаёте нашу историю, свою любовь, свою боль, свою гордость, через музыку, через песни. Вот это надо, чтобы видел каждый человек нашей страны. И регулярно, систематически. Как витамины", - отметил народный артист России Дмитрий Певцов.

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