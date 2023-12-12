Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Даши Банниковой из Майкопа

Помощь нужна срочно

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш сюжет - о девятилетней Даше Банниковой из Майкопа. У девочки смертельное заболевание - первичный иммунодефицит. На фоне этого диагноза в любой момент может начаться лейкоз, который Даша уже не переживёт. Спасти девочку сможет только срочная трансплантация костного мозга. Но, чтобы операция прошла успешно, необходима специальная терапия редкими и очень дорогими препаратами стоимостью более двух миллионов рублей. Родители в отчаянии, ведь таких денег у многодетной семьи нет.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Даши. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее.

На первый взгляд и не скажешь, что эта жизнерадостная и смелая девочка смертельно больна. Она не боится даже самых высоких горок. Как только Даша вышла из поезда и впервые увидела заснеженную Москву, единственным желанием было прокатиться на ватрушке.

Родители не отказывают в таких простых детских радостях. Ведь впереди девочку ждет тяжелейшее испытание. У Даши - первичный иммунодефицит. Мама еще несколько лет назад заметила, что с дочкой что-то не так. Уж, очень маленькая и худая она была для своего возраста. Но анализы показывали, что все в норме. А потом резко упали тромбоциты. Даша попала к гематологу в Краснодаре, а после её срочно отправили в Москву с подозрением на лейкоз.

Мама долго не могла поверить словам врача. Ведь никаких серьёзных симптомов не было. Но сейчас стало понятно, что она вовремя забила тревогу. "Получается, если бы мы не обратились раньше времени с этими тромбоцитами, если бы не увидели их, то, возможно, был бы уже острый лейкоз", - говорит Екатерина Банникова, мама Даши.

Жизнь Даши под угрозой. Сейчас девочка принимает много лекарств, которые поддерживают ее иммунитет и уровень тромбоцитов, но показатели все равно стремительно падают. Появились тревожные симптомы. Появились и синяки.

Система кроветворения девочки практически не работает и на грани перехода в острый лейкоз - его Даша уже не переживёт. Поэтому требуется срочная пересадка костного мозга. Чтобы операция прошла успешно, необходимы очень редкие препараты, без которых ослабленный организм девочки просто не справится. Но стоят лекарства более двух миллионов рублей - семья в отчаянии.

"Сколько мы видели сюжетов про деток. Я говорю, бедные мамы, бедные родители, когда касается здоровья, готов все отдать, до последнего рубля. А сейчас получается, нужна мне помощь, моему ребенку. И понимаешь, что их просто негде взять", - говорит мама Даши.

Даше нашли донора. Но для подстраховки приехал старший брат – его костный мозг тоже подходит для пересадки. "Я хоть половину себя готов отдать. Она вот просто не заслужила этого. Что она сделала такого, чтобы получить такую болезнь?" – сказал Александр Банников.

Провожает в больницу и папа. Расставание предстоит долгое. Даша уже сильно тоскует, ведь она - папина дочка. В семье есть еще двухлетняя Маруся. Она живёт у тети. Сейчас все время мамы уходит только на заботу о Даше. Такие звонки всегда заканчиваются слезами. Сердце разрывается у всех.

Медлить с пересадкой и препаратами нельзя, поэтому семья просит помощи у зрителей нашего канала. Даша проведёт в больнице и Новый год, и свой день рождения. Вместе мы можем сделать девочке самый главный подарок - спасти её хрупкую жизнь.

Ещё раз напомним - времени у Даши очень мало. В любой момент может начаться лейкоз, поэтому лечение откладывать нельзя. Ваша помощь нужна прямо сейчас! Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Дарьи Банниковой, программа 1823

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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