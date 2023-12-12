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Обучение солдат ВСУ на американский манер оказалось безуспешным

10:00
  • вторник
  • 12 декабря 2023

На этом строилось контрнаступление ВСУ, но оно провалилось

Инструкторы из США тренировали Вооруженные силы Украины (ВСУ) перед контрнаступлением по американскому образцу, но этот подход оказался провальным. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в Киеве и Вашингтоне.

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По словам собеседников издания, полоса российской обороны оказалась намного более прочной, чем того ожидали на Западе, а потери ВСУ были значительными.

В итоге стратегия, предложенная американскими экспертами, потерпела неудачу, пишет NYT.

Ранее экс-разведчик ВС США Тони Шаффер заявил, что "либо у нас самые некомпетентные командиры и генералы на поле боя, что возможно, либо украинцы просто не принимают указаний и не слушают".

Американские журналисты отмечали, что западные инструкторы сталкиваются с серьезными трудностями при тренировке украинских командиров, которые проходили основное обучение в советские времена и иногда "думают, что знают лучше".

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