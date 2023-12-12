Россияне задали Путину больше миллиона вопросов

Пресс-конференция и прямая линия с президентом пройдет в четверг

Уже более миллиона вопросов поступило на большую пресс-конференцию и прямую линию с президентом России. В этом году мероприятие объединило оба этих формата и получило название "Итоги года с Владимиром Путиным".

Россияне позвонили на горячую линию 800 тысяч раз, еще 300 тысяч вопросов были заданы по SMS. Один из звонивших задавал свой вопрос почти полтора часа, отмечает телеканал "Россия 24".

Задать вопрос президенту можно через сайт moskva-putinu.ru, с помощью СМС на номер 04040, позвонив по номеру 8-800-200-40-40 или записав видеообращение.

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