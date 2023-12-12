Алиева выдвинули кандидатом в президенты на выборах в Азербайджане

В стране готовятся к внеочередным выборам

Ильхам Алиев выдвинут кандидатом в президенты на внеочередных выборах в Азербайджане. Об этом во вторник, 12 декабря, рассказал заместитель председателя – руководитель центрального аппарата правящей партии "Ени Азербайджан" Таир Будагов.

Будагов отметил, что правление партии собирается доработать план мероприятий в связи с внеочередными президентскими выборами, сообщает РИА Новости.

Ранее в азербайджанском Министерстве иностранных дел заявили, что визиты высокопоставленных американских официальных лиц в Азербайджан в настоящее время невозможны. Виной тому — подход Вашингтона к событиям в Нагорном Карабахе, который в Азербайджане считают односторонним и подрывающим усилия по урегулированию в регионе.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что Москва – важный посредник для армяно-азербайджанского урегулирования, поэтому встреча представителей обеих сторон на российской территории была бы логичной.

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