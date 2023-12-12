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Секретарь СНБО Украины: контрнаступление ВСУ не оправдало надежд

10:40
  • вторник
  • 12 декабря 2023

Киев признает провал своей армии

Надежды, которые Киев возлагал на контрнаступление, не оправдались, а военные методички НАТО не работают. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

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Политик отметил, что ситуация на фронте очень сложная для украинской армии, а старые "учебники" НАТО по ведению войны "нужно отправить обратно в архивы", сообщает ТАСС.

Надежды были, но они не оправдались. Люди иногда совершают ошибки. Нельзя всю жизнь быть отличником.

Ранее западные СМИ отмечали, что инструкторы из США тренировали Вооруженные силы Украины (ВСУ) перед контрнаступлением по американскому образцу, но этот подход оказался провальным — полоса российской обороны оказалась намного более прочной, чем того ожидали на Западе, а потери ВСУ были значительными.

Также западные журналисты утверждают, что провал контрнаступления ВСУ еще больше обострил разногласия между военным командованием Украины и США по вопросам стратегии и тактики ведения боев. Неудачи на поле боя привели к спорам по поводу того, как лучше прорвать глубокую российскую оборону.

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