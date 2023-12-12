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Россиянин прилетел в США без паспорта и билета

10:43
  • вторник
  • 12 декабря 2023

Он не спал три дня и не понимает, что происходит

В аэропорту Лос-Анджелеса задержали россиянина, который прилетел в США без паспорта, визы и билета.

Как сообщила газета Daily Mail, экономист Сергей Очигава прибыл в Лос-Анджелес из Копенгагена в начале прошлого месяца. На борту он вел себя неспокойно: без конца менял место, просил двойную порцию обеда и пытался съесть шоколадку, которая предназначалась для бортпроводника.

Очигаву задержали при прохождении паспортного контроля. Его не удалось найти в списках пассажиров ни одного из прибывших международных рейсов.

Известно, что мужчина имеет докторскую степень по экономике и менеджменту. Долгое время работал в России. При досмотре в аэропорту Лос-Анджелеса у него обнаружили два паспорта: российский и израильский.

На данный момент Очигаве предъявлены обвинения в бездокументном проезде на борту воздушного судна, он находится под стражей. Мужчина не смог объяснить, каким образом он оказался на борту самолета и прилетел в Лос-Анджелес.

"Он утверждал, что не спал три дня и не понимает, что происходит", - говорится в документе за подписью специального агента ФБР.

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