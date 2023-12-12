Венгрия призвала ЕС отложить решение о переговорах по Украине до июня

Будапешт не считает возможным сейчас принимать Украину в ЕС

Венгрия настаивает на том, что любая помощь Киеву не должна поступать из бюджета Евросоюза, а решение по переговорам о членстве должно подождать до июня. Такое мнение высказал венгерский министр по делам ЕС Янош Бок.

По словам политика, он не усматривает "фактора, который мог бы изменить наше решение, которое основано на конкретных принципах", пишет The Financial Times. Что касается денег для Украины, этот вопрос требует пересмотра, убежден Бок.

Мы считаем, что инструмент помощи Украине должен быть создан вне (бюджета ЕС) с вкладами стран-членов, с взаимными гарантиями государств-членов, гораздо более коротким периодом планирования — один год вместо четырех лет, и быть под четким политическим руководством стран-членов.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "украинцы серьезным образом реформируют свою страну, готовятся к вступлению, даже когда ведут экзистенциальную войну". По словам фон дер Ляйен, Укарина уже выполнила более 90% условий, необходимых для начала переговоров по вступлению страны в Евросоюз.

Однако глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что Евросоюз должен выработать новую стратегию в отношении Украины, поскольку нынешняя провалилась. По словам чиновника, такого же мнения придерживается ряд других стран ЕС.

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