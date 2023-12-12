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Спикер Палаты представителей пообещал отказать Зеленскому в помощи

11:19
  • вторник
  • 12 декабря 2023

Важнее всего безопасность самих Соединенных Штатов, отметил Майк Джонсон

Дополнительный пакет средств на защиту безопасности, в который может войти помощь Израилю, Украине и Тайваню, должен в первую очередь учитывать интересы США. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон накануне своей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В США устали от Зеленского с протянутой рукой

По словам Джонсона, прежде чем заботиться о чужой безопасности, включая Украину, необходимо "исправить ситуацию на нашей границе", сообщает ТАСС.

Мое послание ему [Зеленскому] будет таким же, что и президенту [США Джо Байдену]. Это серьезная битва в связи с известными всем нам причинами, но мне кажется логичным предложение о том, что дополнительный пакет средств на защиту национальной безопасности должен быть в первую очередь нацелен на нашу собственную безопасность.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил членам Палаты представителей, что если они не выделят больше денег для Украины, то "мы отправим ваших дядей, двоюродных братьев и сыновей сражаться с Россией".

Глава британского кабмина Дэвид Кэмерон заявил, что если Запад откажется от оказания ВСУ помощи в приостановлении продвижения российской армии, то президент России Владимир Путин "вернется за добавкой".

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