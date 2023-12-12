Пятеро школьников упали в яму с кипятком в Ивановской области

Дети госпитализированы
Пятеро школьников в возрасте от девяти до 16 лет провалились в яму с кипятком в Ивановской области.
Инцидент произошел в городе Южа во дворах жилых домов по улице Пушкина. По предварительным данным, произошел подмыв грунта рядом с теплотрассой, в результате образовалась яма, куда упали шедшие на занятия дети.
Все несовершеннолетние госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. По данным telegram-канала "112", один школьник получил ожоги 25% тела.
Возбуждено уголовное дело, прокуратура Ивановской области проводит проверку.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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