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Пятеро школьников упали в яму с кипятком в Ивановской области

11:29
  • вторник
  • 12 декабря 2023

Дети госпитализированы

Пятеро школьников в возрасте от девяти до 16 лет провалились в яму с кипятком в Ивановской области.

Инцидент произошел в городе Южа во дворах жилых домов по улице Пушкина. По предварительным данным, произошел подмыв грунта рядом с теплотрассой, в результате образовалась яма, куда упали шедшие на занятия дети.

Все несовершеннолетние госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. По данным telegram-канала "112", один школьник получил ожоги 25% тела.

Возбуждено уголовное дело, прокуратура Ивановской области проводит проверку.

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