Почти 40 млн кв м недвижимости появилось на месте заброшенных промзон Москвы с 2012 года

В сумме это 1115 объектов

За последние десять лет в ходе реорганизации заброшенных промзон было построено и введено в эксплуатацию 1115 объектов общей площадью более 38,4 млн кв.м. Об этом во вторник, 12 декабря, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Заммэра уточнил, что возведено 534 жилых объекта, включая многофункциональные комплексы, общей площадью более 29,8 млн "квадратов".

Это составляет 40% всей недвижимости, построенной в городе за последние десять лет, что свидетельствует об инвестиционной привлекательности данных территорий и грамотно выбранном градостроительном векторе развития Москвы в целом.

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин подчеркнул, что помимо жилья значительная часть строящейся недвижимости – объекты социального, спортивного, досугового, торгово-бытового назначения.

Инвесторы также возвели в бывших промзонах 105 объектов социальной инфраструктуры, 162 объекта административно-делового и торгово-бытового, 251 — коммунального назначения, а также 63 промышленно-производственных объекта и объекта научной деятельности, где созданы новые рабочие места.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что в этом есть заслуги программы комплексного развития территорий.

Сейчас уже введены в эксплуатацию первые объекты – жилой дом с медицинским центром и школа на участке бывшей промзоны "Октябрьское Поле". Всего по программе планируется преобразовать 188 участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий столицы. На их месте будет построено более 35 миллионов квадратных метров недвижимости. В настоящий момент в активной стадии реализации находится 50 проектов. Инвесторы и назначенные городом операторы уже проводят редевелопмент 26 бывших промзон в девяти округах. На месте простаивающих десятки лет старых заводов в скором времени появятся современные городские кварталы.

Ранее сообщалось, что в период с января по октябрь 2023 года в столице введены в эксплуатацию 59 образовательных объектов общей площадью 413 тыс. кв. метров, что на 37% превышает прошлогодний показатель. Развитие социальной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений градостроительной политики Москвы.

Наряду с этим столичные власти приняли решение о комплексном развитии двух территорий в районах Солнцево и Митино. На месте старых нежилых зданий построят производства, офисы, жилье, в том числе по программе реновации, и другую недвижимость. В результате будет создано больше тысячи рабочих мест.

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