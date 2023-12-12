Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах

Москва и Минск продолжают укреплять партнерство, в том числе в обороне

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Белоруссией о создании учебно-боевых центров. Документ опубликован во вторник, 12 декабря.

В рамках такого сотрудничество будет производиться совместная боевая подготовка и дежурство воинских контингентов.

Также предусмотрено выполнение других учебно-боевых задач в рамках реализуемых программ совместной подготовки и обмен опытом, сообщает РИА Новости.

В сентябре Владимир Путин в ходе переговоров с Лукашенко в Сочи отметил надежность отношений с Белоруссией. Российский президент напомнил, что Белоруссия является частью Союзного государства. Это означает, что развязывание другими странами агрессии в отношении Белоруссии будет означать агрессию против России.

При этом белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что Белоруссия на сегодняшний день востребована в России как никогда, а российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что отношения Москвы и Минска в рамках Союзного государства России и Белоруссии развиваются стабильно и надежно.

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