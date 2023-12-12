ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах

12:09
  • вторник
  • 12 декабря 2023

Москва и Минск продолжают укреплять партнерство, в том числе в обороне

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Белоруссией о создании учебно-боевых центров. Документ опубликован во вторник, 12 декабря.

В рамках такого сотрудничество будет производиться совместная боевая подготовка и дежурство воинских контингентов.

Также предусмотрено выполнение других учебно-боевых задач в рамках реализуемых программ совместной подготовки и обмен опытом, сообщает РИА Новости.

В сентябре Владимир Путин в ходе переговоров с Лукашенко в Сочи отметил надежность отношений с Белоруссией. Российский президент напомнил, что Белоруссия является частью Союзного государства. Это означает, что развязывание другими странами агрессии в отношении Белоруссии будет означать агрессию против России.

При этом белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что Белоруссия на сегодняшний день востребована в России как никогда, а российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что отношения Москвы и Минска в рамках Союзного государства России и Белоруссии развиваются стабильно и надежно.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Российско-белорусские учения
Российско-белорусские учения
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.