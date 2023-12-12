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МВФ разработал три сценария для Украины

11:52
  • вторник
  • 12 декабря 2023

Киев показал устойчивость экономики в сложных условиях

Международный валютный фонд (МВФ) разработал три экономических сценария для Украины.

При негативном сценарии военный конфликт затянется до 2025 года и приведет к падению ВВП на 5% в 2024 году, а в 2025 не будет ни роста, ни падения, передает РБК.

В базовом сценарии прогноз основан на том, что боевые действия прекратятся к концу 2024 года. При этом в следующем году ВВП страны вырастет на 3–4%, а еще через год - на 6,5%.

В позитивном сценарии не отражен срок окончания боевых действий. Этот прогноз состоится при высоком уровне инвестиций, миграционного притока и росте производительности. При таком раскладе рост ВВП в 2025 году может составить до 10%.

Ранее МВФ одобрил очередной транш Украине на сумму 900 миллионов долларов и признал устойчивость экономики Украины. Киев значительно продвинулся в выполнении своих обязательств в сложных условиях, отметил фонд.

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