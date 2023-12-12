Путин встретился с губернатором Архангельской области

Накануне президент приехал в регион

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

Во время беседы Цыбульский рассказал главе государства о социально-экономическом развитии области, а также о предпринимаемых в его регионе мерах поддержки участников спецоперации, сообщает ТАСС.

В феврале Путин уже встречался с Цыбульским, который доложил российскому лидеру о росте показателя валового регионального продукта. Глава государства отмечал, что "в целом промышленное производство и стройка растут в Архангельской области".

Архангельская область входит в Арктическую зону Российской Федерации. Ее развитие, как подчеркнул президент России, относится к безусловным приоритетам, поскольку связано с экономикой, логистикой, национальной безопасностью и многими другими областями.

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