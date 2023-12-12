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Режим Зеленского назвали самым кровавым в истории Украины

12:21
  • вторник
  • 12 декабря 2023

Киеву все равно на судьбу простого народа

Режим президента Украины Владимира Зеленского войдет в историю как самый кровавый в истории Украины.

Такое мнение выразил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник. По его словам, ни один из руководителей Украины с момента ее независимости (с 1991 года - прим. ред.) не был настолько близок к тотальному уничтожению украинского народа. 

"Режим Зеленского войдет в историю как самый кровавый режим", - сказал он (цитата по РИА Новости). 

Нынешняя украинская власть мало связана с интересами народа и думает исключительно о своей выгоде, подчеркнули в МИД России.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) заявили, что на Западе ищут замену Владимиру Зеленскому из-за неудач на поле боя и утраты возможности маневрировать в конфликте с Россией в интересах США. 

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