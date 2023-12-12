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Песков назвал модераторов прямой линии с Путиным

12:38
  • вторник
  • 12 декабря 2023

Она пройдет 14 декабря

Модераторами прямой линии с президентом России Владимиром Путиным станут журналисты Павел Зарубин от телеканала "Россия 1" и Екатерина Березовская от Первого канала. Об этом во вторник, 12 декабря, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Спикер Кремля отметил, что Владимир Путин посвятит ближайшее время подготовке к прямой линии и пресс-конференции.

Песков подтвердил, что на мероприятие приглашены представители зарубежных средств массовой информации, сообщает ТАСС.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что многие из обращений, которые присылают россияне к прямой линии с главой государства – это не жалобы, а слова поддержки. Представителя Кремля поразило, что это люди из разных регионов и разного возраста.

Руководитель исполнительного комитета Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов рассказал, что вопросы, которые прозвучат в ходе прямой линии с президентом России, отберет лично Владимир Путин. Сначала редакторская группа отберет наиболее актуальные вопросы, затем список отправят на проверку главе государства, а финальное решение останется за Путиным.

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Владимир Путин и Павел Зарубин
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