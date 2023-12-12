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В Кремле оценили возможные последствия встречи Байдена с Зеленским

12:59
  • вторник
  • 12 декабря 2023

Президент Украины вновь прилетел в Вашингтон

Никакие результаты встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского не смогут изменить ситуацию на поле боя. Такое заявление сделал во вторник, 12 декабря, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Как подчеркнул спикер Кремля, эта поездка Зеленского в Вашингтон не сможет повлиять на ход продвижения спецоперации.

Песков напомнил, что десятки миллиардов долларов, которые уже вкачали в Украину, не помогли ей, новые десятки миллиардов обречены на такое же фиаско, сообщает ТАСС.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон пообещал, что во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским объяснит ему, что дополнительный пакет средств на защиту национальной безопасности должен быть в первую очередь нацелен на собственную безопасность Соединенных Штатов.

При этом президент США Джо Байден в попытках добиться от Конгресса денег для киевского режима пугал законотворцев тем, что "если Путин захватит Украину, он не остановится на достигнутом, он собирается продолжать".

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