В Ленинке прошел завершающий день акции "Правовой диктант"

Мероприятие приурочено ко Дню конституции

Известные юристы, политики и общественные деятели сегодня сели за парты, чтобы проверить свои знания в области законодательства. Завершающий день всенародной акции "Правовой диктант" прошёл в Российской государственной библиотеке.

Мероприятие приурочено ко Дню конституции. Оно проводится уже в седьмой раз и с каждым годом собирает всё больше участников - их уже более миллиона. Со 2 по 12 декабря ответить на 40 вопросов за час отведённого времени имели возможность граждане старше 14 лет во всех регионах нашей страны - как очно, так и онлайн.

По итогам будут определены победители. Правильные ответы будут опубликованы в среду на официальном портале акции.

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