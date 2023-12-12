Жители Электростали стали замерзать в своих квартирах

Частная котельная изношена

С наступлением холодов жители микрорайона Восточный в подмосковной Электростали столкнулись с проблемами в отоплении. В некоторых квартирах температура воздуха перестала подниматься выше 16 градусов. Оказалась, что частная котельная изношена до такой степени, что просто не может нагреть воду до норматива. Ситуацию удалось сдвинуть "с холодной точки" только после вмешательства властей.

Работы на восточной котельной в Электростали продолжаются вторые сутки. Все это время ремонтные бригады монтировали новую линию подачи пара в центральную магистраль отопления крупного городского района. А сегодня утром на время перекрыли основной вентиль, чтобы проложенную трубу можно было врезать в центральную ветку.

"Мы планируем, что те мероприятия, которые мы проведем, позволят поднять температуру на котельной до 75 градусов, значит по максимуму, соответственно, в квартирах будет не менее 18 градусов, как положено 354 постановлением РФ", - сообщил Евгений Хромушин, вице-губернатор Московской области.

Проблемы с отоплением в Электростали уже без малого месяц. Из-за этого накануне местные власти даже объявили в городе режим чрезвычайной ситуации. А виной тому в правительстве Московской области называют жадность коммерсантов. Котельная в частной собственности, и компания-владелец не уделяла должного внимания к техническому состоянию бойлерной. После многочисленных жалоб местных жителей, которых уже накопилось больше 2,5 тысяч, в дело вмешались сначала чиновники, а затем и правоохранительные органы.

В котельной рассказывают - пропускная способность теплообменников снижена до критических отметок. Они старые и попросту забиты грязью из-за неочищенной воды и накипи. В связи с чем автоматика отключала подачу теплоносителя, чтобы система не перегрелась. В результате температура в домах не поднималась порой выше 16 градусов.

Решить задачу с засоренными теплообменниками быстро невозможно. Их надо либо менять, либо капитально ремонтировать. Поэтому пошли другим путем. Подключили дополнительные котлы, которые позаимствовали с собственной котельной соседнего завода. Именно оттуда ремонтная бригада все эти дни и тянула новый трубопровод и вонзались в их системы отопления.

На данный момент уже налажена химическая подготовка котлового контура, заменены теплоотводящие экраны на двух котлах, а на теплообменниках нарастили новые пластины для увеличения мощности. В свою очередь, компания, которая владеет котельной, пообещала жителям сделать перерасчет за ноябрь за предоставленные коммунальные услуги ненадлежащего качества. А нормальное отопление в домах должно появиться уже сегодня вечером.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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