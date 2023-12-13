Как будет выглядеть "Университет Дружбы Народов" Троицкой линии метро

Отличительной чертой новой станции станет подземный пешеходной переход

Самая молодежная - так проектировщики сейчас называют станцию метро "Университет дружбы народов" где продолжаются работы. Все самые сложные этапы строительства уже позади, на очереди стадия отделки.

"На данный момент завершаются работы по устройству панелей путевых стен. Панели у нас разноцветные, сочетание бирюзового, черного и стального цветов. Идет подготовка к монтажу потолков. На данный момент пробрасываются специальные крепления для него. Потолок у нас будет глубокий, кессонного типа", - рассказал Денис Сипаткин, руководитель строительства.

Проходку перегонных тоннелей строители завершили давно: уложили рельсы, установили вентиляцию и часть инженерных коммуникаций, так что сейчас им предстоит все подключить. Единственный вестибюль станции будет расположен всего в нескольких минутах от главного входа в РУДН, а недалеко - еще с десяток вузов. Так что в скором времени студенты смогут добираться до места учебы без использования наземного транспорта и экономить до 30 минут в день.

Еще одной отличительной чертой новой станции станет подземный пешеходной переход. Его длина 50 метров, а всю стену украшает цветное панно. На нем изображены крупнейшие города всего мира, собой они символизируют дружбу народов и многообразие всех континентов. Ну а если присмотреться более внимательно, то можно заметить такие интересные детали, как, например, советский значок с надписью "медный всадник".

На создание этого панно ушло более полугода кропотливой работы в мастерской, еще около месяца рабочим понадобилось, чтобы собрать все воедино. Ведь каждый элемент в мозаике уникален, а их здесь более 10 тысяч, и некоторые хранят в себе тайну.

"По опыту Нагатинского затона мы знаем, как идея с артефактами понравилась посетителям, горожанам, как они искали это, фотографировали, выкладывали в социальных сетях. По этой причине, я считаю, это удачное решение, и оно обрадует тех, кто будет смотреть и воспринимать эту мозаику", - рассказал Максим Козлов, художник-монументалист.

В облике станции будет использована игра цветов. Потолок украсят кессоны, изнутри выкрашенные в салатовые и голубые цвета, ряды колонн на платформе облицуют серым мрамором, пол - светло-серым гранитом. А за счёт встроенных светильников создадут интересное распределение света.

"Троицкая линия будет масштабным проектом, он уже является очень масштабным. Самый большой проект, такая линия радиальная. Это более 40 км, это 17 станций, если считать от станции "ЗИЛ" до станции в городе Троицк", - отметил Андрей Бочкарев, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Пуск метро в этой части города улучшит транспортную доступность почти для миллиона жителей юго-запада столицы и Новой Москвы. Открыть новую станцию планируют в 24 году.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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